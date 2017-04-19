Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

2017-04-19 14:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северный ветер, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 17-22, в Баку ночью - 9-11, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 75-85, днем - 45-50 процентов.

Ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидается кратковременный дождь, местами туман. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Ночью - 7-12, днем - 21-26, в горах ночью - 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)