Украинский депутат выразил протест по поводу обращения Совета Запорожской области в связи с «геноцидом армян»

2017-04-19 15:43 | www.apa.az | 3

Руководитель украино-азербайджанской межпарламентской рабочей группы Максим Курячий выразил протест, направленному Советом Запорожской области в Верховную Раду Украины обращению в связи с так называемым «геноцидом армян».



М.Курячий сообщил АПА, что на Украине ни у одного местного Совета нет права выносить важные вопросы на всенародное обсуждение: «Это не их (депутатов Совета Запорожской области) уровень. У них нет прав на это. Мы не должны допускать разделения украинского общества по национальной принадлежности. Такие вопросы не могут быть на повестке Рады. В то же время такие попытки предпринимаются».



Депутат отметил, что в связи с этим люди задают вопросы: «Такого типа вопросы очень сложны, вызывают беспокойство, охватывают трудные периоды истории. В свою очередь, это становится причиной для справедливого негодования дипломатических структур Турции и Азербайджана».

М.Курячий сказал, что каждый раз, когда отношения между Азербайджаном и Украиной переходят на новый уровень, укрепляются политические, экономические и культурные связи, предпринимаются попытки ослабить перспективное сотрудничество любыми путями. По его словам, те, кто раздувает такие вопросы, пытаются поставить лицом к лицу Украину с ее надежными партнерами: «Украинское общество должно продемонстрировать сдержанность и не идти на политические манипуляции. Лишь после того, как этот вопрос будет изучен историками объективно и беспристрастно, украинское общество и политические круги могут вмешаться в вопрос. По сегодняшний день в Верховную раду поступало много таких обращений, но они никогда не обсуждались, и сейчас не будут выноситься на обсуждение».

Мы попытались узнать мнение посольства Азербайджана в Украине по данному вопросу, однако сделать это не удалось.

Напомним, Объединенная диаспора азербайджанцев Украины обратилась к председателю парламента страны Андрею Парубию.