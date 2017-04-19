Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС – ОБНОВЛЕНО

2017-04-19 14:25 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и по кризису в Грузии Герберта Сальбера.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента.

С удовлетворением вспомнив свой визит в Бельгию, президент Ильхам Алиев отметил, что в ходе этого визита прошли эффективные встречи и были проведены обсуждения.

Отметив, что в ходе визита был дан старт новому соглашению между Азербайджаном и Европейским союзом, глава государства подчеркнул, что данное соглашение является важным шагом для дальнейшего развития сотрудничества сторон, выразил надежду, что работы в этом направлении будут активно продолжены и своевременно завершены.

Президент Ильхам Алиев отметил наличие общего взаимопонимания между сторонами в связи с соглашением, сказал, что завершение работ будет зависеть от хода переговорного процесса. Отметив наличие хороших партнерских связей между Азербайджаном и Европейским союзом на протяжении долгих лет, глава государства сказал, что основные направления сотрудничества уже определены, существует опыт подписания соглашений и меморандумов с рядом стран Европейского союза.

На встрече состоялся обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, ситуации на линии соприкосновения войск, существующей ситуации и перспективам переговоров по урегулированию конфликта.

11:25

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и по кризису в Грузии Герберта Сальбера.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента.

Н.О.

