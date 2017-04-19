Возвращенный три года назад из Азербайджана перебежчик Арсен Ходжаян приговорен в Армении к 9 годам за убийство

2017-04-19 15:48 | www.apa.az | 4

Незаконно пересекший линию соприкосновения азербайджанских и армянских войск в 2014 году и возвращенный при посредничестве МККК в Армению Арсен Ходжаян приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство 17-летней девушки.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», согласно следственным материалам, 24 июня 2016 года на обочине дороги в селе Верин Кармирахпюр в Тавушской области Армении было обнаружено тело 17-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Девушка была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание.

В ходе следствия было установлено, что вечером 24 июня 2016 года девушка на такси ехала в компании Арсена Ходжояна из Берда в село Верин Кармирахпюр. Не доезжая до села, они вышли и продолжили путь пешком. По предварительным данным, молодой человек выпил, и хотел прогуляться, чтобы протрезветь. По дороге между молодыми людьми возник спор из-за того, что девушка якобы оскорбила мать Арсена, в результате он нанес многочисленные ножевые ранения девушке в область шеи и брюшной полости. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

На суде Арсен Ходжаян сказал, что сожалеет о содеянном.

Отметим, А.Ходжаян пересек линию соприкосновения войск 7 марта 2014 года. Во время допроса он сказал, что случайно пересек линию соприкосновения войск с Азербайджаном, когда пас овец.

10 апреля того же года он был возращен в Армению при посредничестве Международного комитета красного креста.