В России ликвидированы два готовивших теракт человека

2017-04-19 15:53 | www.apa.az | 3

В России при оказании сопротивления убиты два готовивших теракт человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, согласно информации два уроженца Средней Азии вероятно были связаны с международными террористическими организациями.

Во Владимирской области сотрудники ФСБ ликвидировали двух уроженцев Средней Азии 1991 и 1987 годов рождения, которые при задержании оказали активное сопротивление. Они проявляли интерес к технологии изготовления взрывных устройств и выражали готовность совершить террористические акты на территории России.

На месте спецоперации найдены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

По факту возбуждено уголовное дело.