Арестован владелец команды «Формулы 1» – ФОТО

2017-04-19 14:45 | www.oxu.az | 3

Владелец команды «Форс Индия», выступающей в «Формуле 1», индийский бизнесмен Виджай Маллья арестован Скотленд-Ярдом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Times of India. На данный момент изучается возможность его экстрадиции в Индию. Также бизнесмену предстоит предстать перед судом Лондона.

Индийские банки пытались через суд взыскать с Малльи 1,4 млрд долларов, которые якобы должна его авиакомпания Kingfishe. После этого индийская полиция объявила бизнесмена в розыск.

В феврале 2017 года Центральное бюро расследований (CBI) обвинило владельца «Форс Индии» в выводе из страны 2,54 млрд рупий, предназначавшихся для авиакомпании, которой больше не существует. Бюро потребовало у Великобритании экстрадиции бизнесмена.

В лондонском суде решится, будет ли экстрадиция Малльи «несоразмерной мерой» в соответствии с его правами человека.

A.M.

