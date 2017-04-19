Азербайджанские звезды в праздничном вечере "Dan Ulduzu" (ФОТО)

2017-04-19 14:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел концерт инструментального ансамбля "Dan Ulduzu" имени Гюлары Алиевой Азербайджанского телевидения и радиовещания, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие народные артисты Азербайджана Самир Джафаров, Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Лала Мамедова, Айбениз Гашимова, Теймур Амрах, Закир Алиев, Рашад Ильясов, певцы Али Миралиев, Надир Гафарзаде, Замиг Гусейнов, Нигяр Шабанова, Забита Алиева, Арзу Алиева, Ровшан Азиз, Вюсаля Аскерова, Эмилия Ягубова, Сабина Арабли и другие. Художественный руководитель концерта – заслуженный артист Тариэль Аббасов.

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Камерно-инструментальный ансамбль «Дан Улдузу» (Венера), получивший впоследствии название вокально-инструментальный ансамбль, был основан в 1966 году музыкантом, пианисткой, заслуженным деятелем культуры Азербайджана Гюларой Алиевой. Музыку для ансамбля писали Огтай Раджабов, Тофиг Кулиев, Эмин Сабитоглу и многие другие известные композиторы, оставившие немеркнущий свет в истории прославленного коллектива.

Гюляра Алиева, посвятившая всю жизнь музыке, старалась объединить в этом ансамбле самые популярные музыкальные инструменты Востока и Запада, придать необыкновенному синтезу национальный колорит. Ансамбль "Дан улдузу" сыграл большую роль в воспитании азербайджанских молодых музыкантов.

Одним их первых исполнителей был несравненный певец Гусейнага Хадиев, к сожалению, очень рано покинувший нас. Свою творческую карьеру начинала здесь Рухангиз Мусеви, Ялчын Рзазаде, Флора Керимова, Мамедбагир Багирзаде и другие.

В 1972 году на международном музыкальном фестивале в Германии песня «Талейим мяним» («Судьба моя») была признана лучшей. Завоевав признание публики, коллектив с большим успехом выступал во многих странах Европы, Африки, Ближнего Востока.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Ализаде)