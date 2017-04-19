Операторы спортивных азартных игр должны будут выплачивать Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана 475 тыс. манатов в год

2017-04-19 16:10 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, Палата по надзору за финансовыми рынками утвердила «Порядок регулирования сборов, выплачиваемых субъектами надзора на финансовом рынке Палате по надзору за финансовыми рынками». Оператор лотереи должен выплачивать Палате по надзору за финансовыми рынками 160 тыс. манатов в год.

Согласно правилам, национальный оператор почтовой связи должен выплачивать Палате по надзору за финансовыми рынками ежегодно 70 тысяч манатов, фондовые биржи - 15 тысяч манатов, инвестиционные компании - 10 тысяч манатов, клиринговые организации - 15 тысяч манатов, инвестиционные фонды - 20 тысяч манатов, управляющие инвестиционных фондов - 10 тысяч манатов.