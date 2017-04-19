ПАСЕ: Восстановление в Турции смертной казни будет противоречить членству этой страны в Совете Европы

2017-04-19 16:25 | www.apa.az | 3

«Восстановление смертной казни в Турции будет противоречить членству этой страны в Совете Европы».

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ПАСЕ, об этом заявил главный докладчик ПАСЕ Ив Крушет.

«Хотелось бы напомнить, что в настоящее время ни в одной из 47 стран-членов нашей структуры не применяется смертная казнь. Отмена смертной казни является одним из основных принципов. ПАСЕ, объявив на это мораторий, попыталась превратить Европу в континент, где отсутствует смертная казнь. Ассамблея не будет делать шаг назад в этом вопросе. У президента Эрдогана не должно быть иллюзий. Восстановление смертной казни в Турции не будет соответствовать членству этой страны в Совете Европы», - сказал Крушет.

Отметим, Турция является одним из учредителей Совета Европы.