Азербайджан отправится на форум «Технокаспий-2017»

2017-04-19 14:53 | www.oxu.az | 2

Азербайджан примет участие на форуме «Технокаспий-2017» в Астрахани.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, на форуме помимо Азербайджана примут участие также другие прикаспийские страны и Индия.

На форум уже зарегистрировалось 623 участника. 20 апреля, в первый день мероприятия состоится заседание Каспийского экспертного клуба, межрегиональная научно-практическая конференция, симпозиум и Каспийская неделя моды.

Н.О.