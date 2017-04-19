Названа сумма выплат азербайджанских банков Палате

2017-04-19 15:00 | www.oxu.az | 2

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана утвердила «Порядок регулирования сборов, выплачиваемых субъектами надзора на финансовом рынке Палате надзора над финансовыми рынками».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно правилам, банки, совокупные активы которых составляют более миллиарда манатов, должны будут стабильно платить палате 800 тыс. манатов, банки с совокупными активами 500 млн – 1 млрд манатов будут платить 500 тыс. манатов, банки с совокупными активами менее 500 млн манатов будут платить 300 тыс. манатов, банки с совокупными активами более 20 млн манатов будут платить 50 тыс. манатов в год.

Что касается небанковских кредитных организаций (НБКО), то НБКО, совокупные активы которых превышают 20 млн манатов, будут платить 50 тыс. манатов в год, НБКО с совокупными активами 3-20 млн манатов будут платить 30 тыс. манатов, для НБКО с совокупными активами менее 3 млн манатов годовая сумма выплат составит 15 тыс. манатов.

У.А.

