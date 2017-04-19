Азербайджан получил статус гостя в Комитете содействия развитию ОЭСР

2017-04-19 15:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан получил статус гостя в Комитете содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития.

Как результат целенаправленной деятельности с 2015 года Агентства по международному развитию МИД Азербайджана (AİDA) страна будет представлена в этом комитете в статусе гостя, сообщает в среду МИД.

Участие Азербайджана в заседаниях этой международной организации послужит дальнейшему росту авторитета страны на мировой арене, повысит эффективность деятельности как страны-донора, сформирует новые партнерские отношения, говорится в сообщении.

Функционирующая с 1961 года в Париже Организация экономического сотрудничества и развития объединяет 35 стран и является платформой для обсуждения путей устранения существующих в мире проблем и обмена опытом.

В Комитете содействия развитию ОЭСР, наряду со странами-членами организации, представлены также и другие страны. Статус гостя в Комитете имеют Бразилия, Болгария, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Латвия, Литва, Перу, Румыния, Россия, Казахстан и ЮАР.