Эскалация конфликта в Сирии может разрушить эту страну - Медведев

2017-04-19 15:10 | www.trend.az | 3

Дальнейшая эскалация конфликта в Сирии может привести к разрушению сирийского государства и частичной победе террористов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Выступая с отчетом в Госдуме РФ, глава кабмина отметил, что Россия не может повлиять на позицию партнеров, которые пытаются консолидировать внутри НАТО различные силы.

"Но очевидно, что дальнейшая эскалация насилия приведет только к разрушению сирийского государства, его фрагментации и частичной как минимум победе террористов", — сказал глава правительства.

"Вот это категорически не соответствует нашим планам. И естественно, наше правительство, Министерство иностранных дел под руководством президента работу на этом направлении продолжит", — подытожил Медведев.