Проведены консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией

2017-04-19 16:38 | www.apa.az | 3

Сегодня в Баку состоялись консультации между заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафом Халафовым и заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече также участвовали представители министерств иностранных дел обеих стран, эксперты из соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики.

Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, и состоялся обмен мнением по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках Комиссии.

По итогам проведенных консультаций Стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принять необходимые меры для проведения очередного заседания Комиссии в городе Тбилиси, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.