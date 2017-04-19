В США откроется магазин марихуаны для водителей

2017-04-19 15:08 | www.oxu.az | 3

В американском штате Колорадо откроется первый магазин медицинской марихуаны, где можно будет приобрести наркотик, не выходя из машины.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Time.

Открытие Tumbleweed Express Drive-Thru запланировано на 20 апреля. Желающие, достигшие 21 года, смогут легально купить препарат с 16:00 до полуночи по выходным дням.

По словам директора магазина Марка Смита (Mark Smith), он не ожидал, что мировые СМИ напишут о его бизнесе. По словам мужчины, он лишь откликнулся на нужды покупателей. Таким образом, американец стал одним из предпринимателей, легально связавших свою деятельность с марихуаной, наряду с актрисой Вупи Голдберг и рэпером Снуп Доггом.

По федеральному законодательству США марихуана относится к запрещенным веществам. Хранение даже небольшого количества конопли является незаконным. Но более половины штатов (включая Колорадо, где базируется Tumbleweed Express Drive-Thru), разрешили использовать наркотик в лечебных целях.

Н.О.