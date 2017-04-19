К Играм исламской солидарности готов! - азербайджанский пловец (ВИДЕО)
2017-04-19 15:15 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пловец Борис Кириллов готов к предстоящим в Баку IV Играм исламской солидарности.
«На этот раз Игры пройдут в моей родной стране. Это означает, что ответственность возрастает. Исламские игры, я готов!», - сказал азербайджанский спортсмен, завоевавший золотую медаль на III Играх исламской солидарности, прошедших в 2013 году в индонезийском городе Палембанг.
На IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, в 21 виде спорта будут состязаться около шести тысяч спортсменов из 57 стран.
(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)