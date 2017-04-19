Вероятность контактов глав МИД Азербайджана, России и Армении по Нагорному Карабаху существует – МИД России

2017-04-19 15:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вероятность контактов глав МИД Азербайджана, России и Армении по Нагорному Карабаху существует, сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)