Генсек ОПЕК назвал дату принятия решения о нефтедобыче

2017-04-19 15:20 | www.oxu.az | 3

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что министерский комитет по мониторингу за нефтедобычей пройдет 24 мая в Вене и в заключительный раз оценит ход исполнения договоренностей в рамках сделки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь очередная конференция ОПЕК, на которой планируется обсудить вопрос о пролонгации соглашения еще на полгода, состоится 25 мая.

Баркиндо также добавил, что заседание технического подкомитета пройдет в штаб-квартире ОПЕК 23 мая.

Н.О.