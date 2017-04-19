Генсек ОПЕК назвал дату принятия решения о нефтедобыче
2017-04-19 15:20 | www.oxu.az | 3
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что министерский комитет по мониторингу за нефтедобычей пройдет 24 мая в Вене и в заключительный раз оценит ход исполнения договоренностей в рамках сделки.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС.
В свою очередь очередная конференция ОПЕК, на которой планируется обсудить вопрос о пролонгации соглашения еще на полгода, состоится 25 мая.
Баркиндо также добавил, что заседание технического подкомитета пройдет в штаб-квартире ОПЕК 23 мая.
Н.О.