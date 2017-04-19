Мариана Василева: Присутствие каждой частички нашего гимнастического сообщества на Кубке мира жизненно необходимо

2017-04-19 15:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Присутствие на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку каждой частички нашего гимнастического сообщества жизненно необходимо, сказала в среду Trend главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

По ее словам, состав команды Азербайджана не изменился по сравнению с прошлым годом.

"Групповая команда будет выступать в составе Айшан Байрамовой, Элиф Зейнеп Челеп, Александры Платоновой, Дианы Доман и Сияны Василевой. В индивидуальной программе заявлены Марина Дурунда и Жаля Пириева. К сожалению, Марина Дурунда получила травму во время тренировки на Гран-при во Франции. Она уже восстанавливается, но будет ли выступать, пока с точностью я сказать не могу. Если Марина будет хотя бы на 70 процентов готова, она выступит. Если нет, то здоровье, конечно, важнее, но и участие на Исламских играх, чемпионате Европы и чемпионате мира очень важно для нее. В этом случае ее заменит Зохра Агамирова, которая очень хорошо выступила на недавнем международном турнире в Италии, где она вышла в четверть финала и заняла четвертое место в упражнениях с обручем. Я очень ею довольна", - сказала Василева.

Она отметила, что соперники на Кубок мира приезжают самые сильные и среди групповых команд, и среди индивидуалок.

"Мне очень приятно увидеть среди заявленных участниц Саломе Пажаву из Грузии, которую после Олимпийских игр мы еще не видели. Приезжают самые сильные российские гимнастки, Украина, Франция с Ксенией Мустафаевой - участницей олимпиады. В принципе, вся элита художественной гимнастики будет здесь. Очень серьезная борьба будет в групповых упражнениях, так как там будут призеры Олимпийских игр - Россия, Болгария, Испания, Украина - финалист олимпиады, и чемпионы мира - Италия", - сказала главный тренер.

Говоря о своих ожиданиях, она отметила, что дома не так легко выступать, так как на спортсменок большие надежды.

"Самое главное - выступить хорошо, потому что не всегда от нас зависит результат. Я думаю, что мы стартовали неплохо в этом году. Очень интересная программа у нас в индивидуальных и групповых упражнениях. Очень важно выступить безошибочно", - сказала Василева.

Она также обратилась ко всем болельщикам и спортивной общественности страны.

"Я бы хотела конкретно обратиться ко всем фанатам художественной гимнастики и вообще спорта Азербайджана. Художественная гимнастика у нас развита в 14 регионах. Я думаю, что каждый родитель, каждый спортсмен, каждая гимнастка - это частичка нашего гимнастического сообщества, и они все должны быть здесь и посмотреть на элитных гимнасток. Если молодые гимнастки стремятся попасть в сборную команду, если они хотят стать элитными спортсменами, то должны видеть как тренируются и выступают ведущие мировые гимнастки. Я уверена, что среди наших фанов есть не только спортсмены, но и тренеры и деятели из других видов спорта. Вообще, все население страны стало любить художественную гимнастику, и мы очень популярны, поэтому мне бы хотелось увидеть полный зал фанатов, которые поддерживают не только наших спортсменок, но и всех остальных участников, как это было во Франции, когда весь зал стоял на ногах после выступления нашей команды и не отпускал гимнасток. Так же было и в Италии, когда весь зал аплодировал и гимнастки несколько минут стояли после выступления. Я хочу видеть полный зал не только на Кубке мира, но и на всех местных соревнованиях, которые будем проводить", - сказала Василева.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять - финалистка многоборья Олимпийских игр, серебряная медалистка первых Европейских игр, бронзовая медалистка Чемпионата Европы Марина Дурунда, серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также, на соревнованиях примут участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Максим Цурков)