Финрегулятор Азербайджана огласил размер взносов для всех участников финансового рынка (версия 2)

2017-04-19 15:27 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана огласила размер ежегодных выплат, которые будут осуществлять регулятору банки, страховые компании и другие участники финансовых рынков страны.

Это предусмотрено утвержденными регулятором «Правилами регулирования взносов, выплачиваемых Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана со стороны подконтрольных субъектов».

Так, согласно правилам, с 2018 года взносы ежегодно будут платить банки, небанковские кредитные организации, национальный оператор почтовой связи, страховые и перестраховочные компании, фондовые биржи, инвестиционные компании, центральный депозитарий, клиринговые организации, инвестиционные фонды, кредитные бюро, организаторы лотерей (за исключением стимулирующих лотерей), операторы спортивных азартных игр. Эти средства предназначены для организации деятельности финансового регулятора.

Банки и небанковские кредитные организации

В зависимости от объема активов банки ежегодно будут выплачивать 300 тысяч манатов (для банков с объемом активов менее 500 миллионов манатов), 500 тысяч манатов (при объеме активов от 500 миллионов до одного миллиарда манатов), 800 тысяч манатов (если активы превышают один миллиард манатов).

Выплаты небанковских кредитных организаций также будут зависеть от объема активов: 15 тысяч манатов (при объеме активов менее трех миллионов манатов), 30 тысяч манатов (активы 3-20 миллионов манатов), 50 тысяч манатов (активы более 20 миллионов манатов).

При этом для определения суммы взноса берется объем активов банков и небанковских кредитных организаций за предыдущий год.

Страховые и перестраховочные компании

Для страховых и перестраховочных компаний сумма взносов определяется следующим образом:

Поднадзорный субъект Критерий отличия (объем страховых и перестраховочных сборов) Сумма взноса (в манатах) Максимальный лимит Страховая компания Более 30 миллионов манатов 180 000 + (H* – 30 млн)×1% 700 тысяч манатов для каждой страховой или перестраховочной компании 10-30 миллионов манатов 40 000 + (H – 10 млн)×0,70% Менее 10 миллионов манатов H × 0,40% Страховая компания, занимающаяся страхованием жизни Более 30 миллионов манатов 198 000 + (H – 30 млн)×1,1% 750 тысяч манатов для каждой страховой или перестраховочной компании 10-30 миллионов манатов 44 000 + (H – 10 млн)×0,77% Менее 10 миллионов манатов H × 0,44% Перестраховочная компания (если эта единственная деятельность компании) Более 30 миллионов манатов 180 000 + (H – 30 млн)×1% 700 тысяч манатов для каждой страховой или перестраховочной компании 10-30 миллионов манатов 40 000 + (H – 10 млн)×0,70% Менее 10 миллионов манатов H × 0,40%

*Н – страховые и перестраховочные сборы, поступившие в компанию с начала года

Другие участники финансовых рынков

Для операторов почтовой связи сумма ежегодных взносов установлена в размере 70 тысяч манатов, для фондовых бирж – 15 тысяч манатов, инвестиционных компаний – 10 тысяч манатов, клиринговых организаций – 15 тысяч манатов, инвестиционных фондов – 20 тысяч манатов, менеджеров инвестиционных фондов – 10 тысяч манатов, организаторов лотерей (за исключением стимулирующих) – 160 тысяч манатов, операторов спортивных азартных игр – 475 тысяч манатов, центральных депозитариев – 30 процентов чистой прибыли (максимум 250 тысяч манатов), кредитных бюро – 10 процентов от сборов (максимум 250 тысяч манатов).

Взносы за проведение проверок и аттестаций

Участники фондовых рынков также будут осуществлять выплаты за проведение проверок на местах и аттестации. Выплаты за выездные проверки составят 30 манатов/час за одного сотрудника регулятора, выехавшего на проверку.

Стоимость выплат за аттестацию вырьируется от 300 до 500 манатов за человека:

Деятельность Поднадзорный субъект Условная единица Сумма выплаты (в манатах) Аттестация Банковские администраторы 1 человек 500 Руководство страховых компаний 1 человек 300 Члены инвестиционных компаний, клиринговых организаций, фондовых бирж, управляющего депозитарием инвестиционного фонда, а также руководители филиалов инвестиционных компаний 1 человек 500 Члены инвестиционных фондов и управляющих фондами компаний 1 человек 500

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli