Плата за аттестацию банковского администратора в Азербайджане составит 500 манатов

2017-04-19 16:49 | www.apa.az | 2

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана утвердила размеры платы за аттестацию сотрудников профессиональных участников финансовых рынков.

Как сообщили АПА-Экономикс в палате, в частности, плата за аттестацию банковского администратора составит 500 манатов (за одного человека), руководящего работника страховщика – 300 манатов (за одного человека), акционера инвестиционного фонда и члена его управляющего органа – 500 манатов (за одного человека). Кроме этого, плата за аттестацию каждого сотрудника инвестиционной компании, фондовой биржи, клиринговой организации, руководителей филиалов инвестиционных компаний составит 500 манатов.

Палата также установила размер платы на проведение проверки на местах во всех субъектах надзора на финансовых рынках. Размер платы составит 30 манатов за один час за каждого сотрудника палаты, вовлеченного в проверку.