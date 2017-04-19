Депутатам Милли Меджлиса запрещается голосовать вместо коллег – ОБНОВЛЕНО

2017-04-19 15:34 | www.oxu.az | 2

Во время заседаний Милли Меджлиса Азербайджана депутатам запрещается голосовать вместо своих коллег, а также создавать конфликт в ходе выступления или же говорить на не относящиеся к повестке дня темы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в седьмой статье нового законопроекта «О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

Согласно предложенной статье, депутаты не должны голосовать вместо своих коллег, задаваемые ими вопросы и сделанные предложения должны касаться установленной повестки дня. Во время выступления депутат должен с уважением относиться к другим, не должен выражать свою позицию угрозой и другими насильственными действиями. В ходе заседаний депутаты не должны перебивать выступающих, вмешиваться и использовать грубые выражения во время выступлений.

Проект будет обсужден на завтрашнем совместном заседании комитетов по правам человека и комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

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Завтра в парламенте на обсуждение будет вынесен законопроект в связи с нормами этического поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, проект будет обсужден на совместном заседании парламентского комитета по правам человека и комитета по правовой политике и государственному строительству.

В законопроекте отражены положения о регулировании этического поведения депутатов.

A.M.

