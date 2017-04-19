Баку готовится принять Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-04-19 15:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Столица Азербайджана готовится принять очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике.

В Национальной арене гимнастики полным ходом идут приготовления к соревнованиям. Вокруг арены вывешены флаги стран-участниц, размещен приветственный баннер для зрителей и участников, развешаны афишы по городу, идут промо-ролики по радио и телевидению.

Trend представляет фоторепортаж с Национальной арены гимнастики.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять - финалистка многоборья Олимпийских игр, серебряная медалистка первых Европейских игр, бронзовая медалистка Чемпионата Европы Марина Дурунда, серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Васильева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также, на соревнованиях примут участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Максим Цурков)