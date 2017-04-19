В БГУ пройдет Международная научная конференция «Современные тенденции физики»

2017-04-19 15:40 | www.trend.az | 2

20-22 апреля 2017 года в Бакинском государственном университете (БГУ) пройдет Международная научная конференция «Современные тенденции физики». Организаторами конференции являются Министерство образования, БГУ, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна, Россия), STAR-NET - Региональная сеть образования в области ядерных технологий и подготовки кадров (Австрия) и Римский университет Ла Сапиенца (Италия).

На конференции, наряду с представителями вузов и научных организаций Азербайджана, примут участие ученые из ведущих университетов и научно-исследовательских институтов России, Италии, Японии, Польши, Турции, Пакистана, Ирана, Бразилии, Грузии и других стран.

Статьи конференции на азербайджанском и русском языках будут опубликованы в научных журналах «Новости Бакинского государственного университета» и Бакинского инженерного университета. Достигнуто первоначальное соглашение о том, что особо отличившийся своим содержанием ряд статей на английском языке будут опубликованы в индексируемых журналах, включенных в список агентства Thomson Reuters.