Верховный лидер Ирана назвал "экономику сопротивления" ключевым приоритетом страны

2017-04-19 15:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Укрепление "экономики сопротивления" является ключевым вопросом и приоритетом страны, сказал в среду Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи.

Хаменеи сегодня утром выступил на встрече с командующими армией и штабом, которая состоялась по случаю Национального дня армии, сообщает агентство IRNA.

Суть "экономики сопротивления" Ирана - выработка оптимальной реакции государства на дискриминационные меры с целью минимизации ущерба, наносимого отечественной экономике. Пиком американских санкций стала блокада нефтяной промышленности, финансовых и денежных институтов ИРИ. И нужно признать, что «превратить ограничения в новые возможности» Ирану в достаточной степени не удалось. Санкции оказали серьезное негативное воздействие на экономику страны. По объему ВВП среди стран Среднего и Ближнего Востока Иран остается на втором, а в Азии – на седьмом месте.

(Автор: Эльмира Таривердиева)