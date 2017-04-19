Сотрудничество между Турцией и ЕС продолжится - эксперт

2017-04-19 15:56 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Турция перестанет проводить различные реформы в европейском направлении, хотя сотрудничество сторон продолжиться, ведь Турция самый главный экономический союзник ЕС, об этом Trend в среду сказал тюрколог, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета, кандидат исторических наук Александр Сотниченко.

По его словам, о переговорах по вступлению Турции в ЕС больше не может быть и речи, хотя имеющие соглашения, вряд ли отменят.

Эксперт считает, что в настоящее время Турция в большей мере сконцентрирована на своей внутренней политике, а в Сирии пока будет выбирать союзника, Россию или США, в зависимости от того, кто там займет лидирующие позиции.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской завершился победой сторонников Эрдогана с результатом 51,2 процента.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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