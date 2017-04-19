Звезда из Казахстана приглашена в Баку

2017-04-19 15:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета 29 апреля состоится опера Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Для исполнения главной партии Чио-Чио-Сан приглашена ведущая солистка Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", заслуженный деятель Казахстана, лауреат международных конкурсов вокалистов Айгуль Ниязова.

Ее выступления с большим успехом проходили на таких знаменитых сценах как Карнеги-холл (Нью-Йорк, США), Sony Centre for the Performing Arts (Торонто, Канада), Опера Бастилия (Париж, Франция), Stadsschouwburg (Антверпен, Бельгия), Концертный зал De Doelin (Роттердам, Нидерланды) и других.

В этот вечер в роли Шарплеса выступит солист национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Гришин.

В спектакле также примут участие заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (партия Пинкертона) и Сабина Вахабзаде (партия Сузуки), а также солисты Турал Агасиев (партия Ямадори), Алиахмед Ибрагимов (партия Горо), Талят Гусейнов (партия Бонзы), Сабина Ахмедова (партия Кэт) и другие.

Оперой будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

(Автор: Джани Бабаева)