В Армении осудили вернувшегося из Азербайджана перебежчика Ходжаяна

2017-04-19 16:25 | www.oxu.az | 3

Возвращенный Азербайджаном перебежчик Арсен Ходжаян приговорен к девяти годам лишения свободы. В Армении его признали виновным в убийстве несовершеннолетней девушки.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Новости Армения, в последнем слове Арсен Ходжаян попросил прощения и сказал, что сожалеет о произошедшем.

Отметим, А.Ходжаян пересек линию соприкосновения войск 7 марта 2014 года. Во время допроса он сказал, что случайно пересек линию соприкосновения войск с Азербайджаном, когда пас овец.

10 апреля того же года он был возращен в Армению при посредничестве Международного комитета красного креста.

Н.О.