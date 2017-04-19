В Евлахском районе внедрены новшества в рамках пилотного проекта по медстрахованию

2017-04-19 16:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для повышения качества медицинских услуг в рамках пилотного проекта по обязательному медицинскому страхованию в Евлахской районной центральной больнице был внедрен ряд новшеств, а именно созданы Центр здоровья семьи, отделение скорой и неотложной медицинской помощи, говорится в сообщении Государственного агентства по обязательному медстрахованию при Кабмине Азербайдажана, распространенном в среду.

Сначала больных обследует и назначает лечение семейный врач, а в случае необходимости они направляются в больницу или к врачам-специалистам для обследования и лечения.

При больнице также создано отделение скорой и неотложной медицинской помощи, где началось применение системы триаж – медицинской сортировки, когда пострадавших и больных распределяют на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных мероприятиях (лечебных, профилактических, эвакуационных) в конкретной обстановке, сказал директор Евлахской районной центральной больницы Азер Исмайлов.

По его словам, эта система широко используется в организации скорой помощи в ведущих странах.

В Азербайджане утвержден пилотный проект по применению обязательного медстрахования Еще одно новшество, которое реализовано в Евлахском районе, - реорганизация диагностической лаборатории. Эта лаборатория располагает современным оборудованием и работает круглосуточно. Пациенты могут получить результаты анализов, не приходя в больницу, а по интернету.

По словам Исмайлова, на следующем этапе родители будут автоматически получать информацию о профилактической вакцинации детей, и дата вакцинации будет сообщаться родителям SMS.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)