Президент Кыргызстана и глава МИД Ирана обсудили сотрудничество

2017-04-19 16:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили сотрудничество на встрече в среду, сообщает пресс-служба президента.

«Была подчеркнута важность дальнейшего развития политического диалога, необходимость реализации конкретных практических шагов по сотрудничеству в банковской сфере, в области инфраструктуры и строительства, инвестиций и торговли», - сказано в сообщении.

Было отмечено, что состоявшийся взаимный обмен визитами на высшем уровне и последовавшая активизация двусторонних контактов свидетельствуют о качественно новом этапе взаимоотношений между Кыргызстаном и Ираном и открывают возможности для полноценной реализации их потенциала.

Мохаммад Джавад Зариф находится в Кыргызстане с официальным визитом.

(Автор: Елена Косолапова)