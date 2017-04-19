Илюмжинов решил переизбираться на пост президента ФИДЕ

2017-04-19 16:32 | www.oxu.az | 3

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов сообщил, что принял окончательное решение переизбираться на должность президента организации, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Как я уже говорил несколько дней назад, я буду участвовать в выборах президента ФИДЕ. 18 апреля решение было принято окончательно. Я заручился поддержкой. Никакие санкции США не помешают моей работе на посту президента», - заявил Илюмжинов.

27 марта на сайте ФИДЕ появилось сообщение, что Илюмжинов объявил о своей отставке. Позднее он выступил с опровержением, заявив, что его хотели подставить. Уже после этого исполнительный директор федерации Найджел Фримен подтвердил правдивость информации, размещенной пресс-службой ФИДЕ. Затем Илюмжинов в письме Фримену призвал его выступить с опровержением сообщения об уходе. 28 марта было решено провести внеочередной президентский совет по теме возможной отставки Илюмжинова.

Н.О.