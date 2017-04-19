Для поездки в некоторые страны потребуется только удостоверение личности

2017-04-19 16:40 | www.oxu.az | 3

С 1 января гражданам Азербайджана для поездки в некоторые зарубежные страны потребуется только удостоверение личности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту «О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджана», в случае заключения с иностранными государствами соответствующего международного договора, гражданин Азербайджана сможет использовать удостоверение личности в качестве документа для реализации права выезда из страны и въезда в страну. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2018 года.

Данный законопроект будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса, который состоится 25 мая.

A.M.

