Обсуждены реформы в системе налогообложения Азербайджана (ФОТО)

2017-04-19 16:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Ключевые вопросы изменений в налогообложении обсуждались 19 апреля в Баку на бизнес-форуме, организованном Caspian European Club и Caspian American Club, с участием заместителя министра налогов Азербайджанской Республики Илькина Велиева.

Выступая на бизнес-форуме, Илькин Велиев представил информацию о недавних реформах в системе налогообложения с целью поддержки бизнеса и экспортоориентированных предприятий. На встрече также были обозначены направления расширения сотрудничества с частным сектором, а также обсуждены вопросы, интересующие компании-члены Caspian European Club и Caspian American Club.

Поблагодарив руководство Клуба за предоставленную площадку для эффективного диалога между государством и предпринимателями, Илькин Велиев подчеркнул, что министерство по налогам всегда открыто для дискуссий с предпринимателями и представляющими их общественными организациями, и считает такие дискуссии очень полезными в плане развития предпринимательства и решения, стоящих перед ними проблем, а также развития партнерских отношений между налоговыми органами и бизнес-структурами.

Проинформировав участников форума о последних изменениях в налоговом законодательстве и администрировании, Илькин Велиев отметил, что Распоряжение «о направлениях реформ, осуществляемых в налоговой сфере», подписанное Президентом Азербайджанской Республики в середине 2016 года, открыло путь к качественно новой налоговой системе и широкомасштабным реформам в данной сфере.

В соответствии с новой экономической стратегией, определяемой поставленными перед экономикой целями и стратегическими дорожными картами, в налоговой системе были осуществлены институциональные и концептуальные реформы, усовершенствовалось налоговое администрирование, осуществлена основательная трансформация организационной структуры.

Новый административный механизм, основанный на принципе «Индивидуальный подход», позволяет дифференцировать подход в отношении налогоплательщиков, осуществлять более эффективное, гибкое и прозрачное администрирование.

Основной подход заключается в дифференциации принципов работы с субъектами малого и среднего предпринимательства, крупными предприятиями и предприятиями особого режима, обеспечении индивидуального подхода к каждой предпринимательской группе, а также надлежащем распределении финансового и административного бремени.

Коснувшись стоящих перед налоговой системой задач, Илькин Велиев отметил важность повышения регулирующей роли налоговой политики, являющейся важным направлением экономической политики и считающейся эффективным инструментом в регулировании бизнес-деятельности, создания благоприятной, прозрачной и привлекательной налоговой среды, доведения налогового администрирования до нового уровня и совершенствования услуг для предпринимателей.

Напомнив, что 1 января 2017 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, Илькин Велиев отметил, что эти изменения будут служить созданию более благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, повышению уровня взаимного доверяя между налоговыми органами и субъектами предпринимательства, поощрению инвестирования в экономику путем повышения привлекательности налоговой среды. Министерство по налогам считает важным продолжение обсуждений с общественными организациями в данном направлении.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев отметил, что Клуб проводит опросы среди бизнесменов. По его словам, большая часть вопросов и предложений, поступающая в Клуб, связана именно с системой налогообложения, проводимыми реформами и нововведениями в этой области. Он высоко оценил роль Министерства налогов во главе с министром Фазилем Мамедовым, оперативно реагирующих и активно участвующих в решении проблем бизнесменов и компаний-членов Caspian European Club и Caspian American Club. По его словам, нововведения в системе налогообложения позитивно скажутся на наращивании экспорта продукции под брендом Made in Azerbaijan, развитии предпринимательства и в целом экономики страны.

В своем выступлении Тельман Алиев отметил, что, начиная с этого года CEO Lunch, организуемый совместно с государственными чиновниками и топ-менеджерами компаний в Азербайджане, теперь ежеквартально будет организовываться в Казахстане и Грузии.

Он представил информацию об успешно прошедшем в Баку IV Международном Caspian Energy Forum, отметив, что 20 сентября 2017 года в Баку состоится I Международный Caspian American Forum.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе.

По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Caspian Energy, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club и CEO являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.

В данном бизнес-форуме приняло участие более 100 бизнесменов из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, Ирана, ЕС, а также представители международных организаций и глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.