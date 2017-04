Режиссер клипов турецких звезд снял для Narana "Gülümsə" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкий режиссер Тамер Айдыноглу снял для молодой азербайджанской певицы Narana клип "Gülümsə" (Улыбайся) на слова и музыку Гюнель Сардаргызы, сообщил Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

"Улыбка – самое главное и полезное оружие каждого человека, сильнее всех эмоций, и положительно влияет на вас и окружающих. Искренняя приветливая улыбка способна творить чудеса – она преображает человека, а окружающие невольно проникаются к нему симпатией. Как приятно встречать улыбающихся людей на своем пути! Так и хочется улыбнуться им в ответ! Такая незатейливая мимика лица, а также глаз и губ является самым простым, но действительно замечательным выражением наших чувств, а ее воздействие действительно трудно переоценить", - отметила певица.

Съемки прошли на студии İskəndər Paydaş в Стамбуле. Тамер Айдыноглу известен как режиссер клип турецких звезд, среди которых Сибель Джан, Демет Акалын, Хадисе и другие.

(Автор: Вугар Иманов)