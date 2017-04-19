Уголовное дело обвиняемых в пожаре жилого дома в Бинагадинского района возвращено в суд первой инстанции

2017-04-19 17:56 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова, адвокаты обвиняемых выступив с ходатайством, в котором указали, что в протоколах заседаний суда отсутствуют некоторые подписи и попросили вернуть дело в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Суд удовлетворил ходатайство, и дело было возвращено в суд первой инстанции.

Приговором суда обвиняемый, учредитель компаний ООО «Global Construction» и ООО «Qlobal Stone» Мирюсиф Махмудов приговорен к 8 годам лишения свободы, а также лишен права занимать руководящие должности в течение 3 лет.

Других обвиняемых – Уруга Баширова приговорили к 5 годам, Газанфара Новрузова и Адалята Раджабова – 4 годам, Низами Оруждева – 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Обвиняемых Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова суд приговорил к условному наказанию.

Кроме того, хотя гособвинитель не требовал конфискации имущества обвиняемых, суд по собственной инициативе принял решение о конфискации имущества обвиняемых для возмещения нанесенного государству ущерба в размере 8,7 миллионов манатов.

Гражданские иски обвиняемых не были рассмотрены. Принято решение конфисковать оставшийся в наследство от отца дом Угура Баширова, земельные участки, квартиры М.Махмудова и имущество других обвиняемых.

Во время предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест, стоимость не была определена.

Отметим, прокурор просил суд лишить свободы учредителя занимавшихся производством полиуретана, который использовался для облицовки зданий фирм ООО «Global Construction» и ООО «Qlobal Stone» Махмудова Мирюсифа на 10 лет, бывшего заместителя главы ИВ Бинагадинского района Газанфара Новрузова – на 7 лет, заместителя председателя ООО «Global Construction» Алекбера Аскерова – на 7 лет, гендиректора фирмы ООО «Qlobal Stone» Угура Баширова – на 8 лет, экс-заведующего отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Адалята Раджабова, который в 2012-2013 году работал начальником ЖКХ Бинагадинского района, – на 7 лет, начальника жилищно-коммунального участка №72 Низами Оруджева – 5 лет, начальника лаборатории ЗАО «Dərnəgül Boru Zavodu Мамедова Агаджавада – на 5 лет, бывшего гендиректора Центра гигиены и эпидемиологии при Минздраве Алибекова Акифа – на 5 лет.

Напомним, 19 мая прошлого года в многоэтажном жилом здании в Бинагадинском районе произошел пожар.

К ответственности были привлечены гендиректор фирмы ООО «Qlobal Stone», занимавшейся производством полиуретана, который использовался для облицовки зданий Угур Баширов, руководитель ООО «Global Construction» Махмудов Мирюсиф, заместитель председателя ООО «Global Construction» Алекбер Аскеров, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Раджабов, который в 2012-2013 году работал начальником ЖКХ Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Низами Оруджев, а также работавший в 2012-2013 годах первым заместителем главы Исполнительной власти Бинагадинского района Газанфар Новрузов, который должен был осуществлять контроль над работами по облицовке фасада зданий полиуретановым материалом, поскольку имеется достаточно оснований подозревать, что они не воспользовались своими должностными полномочиями в случае, когда этого требовали служебные интересы, и тем самым нанесли крупный ущерб правам и охраняемых законом интересам граждан и государства. Им были предъявлены обвинения по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР. Начальник испытательной лаборатории ЗАО «Dərnəgül Boru Zavodu», которая занималась испытательной проверкой полиуретана, Мамед Агаджавад Гаджи оглу был обвинен по статьям 308.2 и 313 (служебный подлог), гендиректор Центра гигиены и эпидемиологии Алибеков Акиф Мурадали оглу – по 308.2 статье УК АР.

Решением Насиминского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В результате пожара погибли 15, были ранены – 50 человек.