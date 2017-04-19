Операторы азартных игр будут платить Палате 475 тысяч манатов

2017-04-19 16:47 | www.oxu.az | 3

Операторы спортивных азартных игр должны будут выплачивать Палате по надзору над финансовыми рынками Азербайджана 475 тыс. манатов в год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Палата по надзору над финансовыми рынками утвердила «Порядок регулирования сборов, выплачиваемых субъектами надзора на финансовом рынке Палате по надзору над финансовыми рынками». Оператор лотереи должен выплачивать Палате по надзору над финансовыми рынками 160 тыс. манатов в год.

Согласно правилам, национальный оператор почтовой связи должен выплачивать Палате по надзору над финансовыми рынками ежегодно 70 тысяч манатов, фондовые биржи - 15 тысяч манатов, инвестиционные компании - 10 тысяч манатов, клиринговые организации - 15 тысяч манатов, инвестиционные фонды - 20 тысяч манатов, управляющие инвестиционных фондов - 10 тысяч манатов.

У.А.

