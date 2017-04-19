В Баку состоялись консультации по делимитации госграницы между Азербайджаном и Грузией

2017-04-19 16:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялись очередные консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией.

Переговоры прошли под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Халафом Халафовым и Давидом Дондуа.

На встрече также участвовали представители министерств иностранных дел обоих стран, эксперты из соответствующих государственных органов Азербайджана.

Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, также состоялся обмен мнением по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках Комиссий.

По итогам проведенных консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принятия необходимых мер для проведения очередного заседания Комиссии в Тбилиси, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

Граница между Азербайджаном и Грузией составляет 480 километров. Государственными комиссиями двух стран согласовано большая часть линии. Стороны намерены завершить работы по делимитации границ в этом году.