Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Фаига Амирова

2017-04-19 18:05 | www.apa.az | 3

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении помощника председателя ПНФА, директора по распространению газеты «Азадлыг» Фаига Амирова.

Как сообщает АПА, об этом заявил адвокат Фаига Амирова Фахреддин Мехдиев.

По его словам, уведомления об этом им не поступало. После ознакомления с уголовным делом оно будет направлено в суд.

Отметим, что Ф. Амиров обвиняется по статьям 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации) и 168.1 (создание группы, осуществляющей деятельность под предлогом распространения религиозных конфессий и совершения религиозных обрядов и нарушающей своей деятельностью общественный порядок, либо причиняющей вред здоровью граждан или нарушающей права граждан независимо от формы нарушения, а также отвлекающей граждан от исполнения ими установленных законом обязанностей, а равно руководство такой группой или участие в ней) УК АР.