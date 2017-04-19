В России хотят создать мусульманский телеканал федерального уровня

2017-04-19 17:12 | www.oxu.az | 3

Мусульманский телеканал федерального уровня планируют запустить в Татарстане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник муфтий республики Камиль Самигуллин.

«Отсутствие всероссийского мусульманского телевизионного канала – это злободневная проблема. В Татарстане должен стартовать такой медиапроект: он позволит популяризировать духовно-нравственные ценности и национальную культуру мусульманских народов России», - приводит слова муфтия официальный сайт Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Исламские деятели неоднократно говорили о необходимости увеличить количество программ об исламе на федеральных телеканалах. В течение 13 лет на телеканале «Россия-1» выходила программа «Мусульмане», которая была закрыта. Сейчас идет работа над ее перезапуском в новом формате.

Н.О.