Юные азербайджанцы представят страну в международном проекте "Футбол для дружбы" (ФОТО)

2017-04-19 16:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Юные азербайджанцы Ряван Казымов и Асеф Айдемиров представят страну в Международном детском социальном проекте «Футбол для дружбы» (Football for Friendship) в Санкт-Петербурге. Об этом сказала представитель оргкомитета проекта «Футбол для дружбы» Амина Конурбаева в среду на пресс-конференции в Баку.

Согласно проекту, двое представителей Азербайджана представят страну в Санкт-Петербурге во время проведения матчей Кубка конфедераций 26 июня - 3 июля. Один из них футболист, второй - юный журналист.

«Футбол для дружбы» - социальная программа, направленная на развитие детского спорта, проходит под эгидой ФИФА. Проект призван не только развивать детский спорт, но в первую очередь он имеет социальную цель – воспитание толерантности и понимание культуры других стран у детей.

Азербайджан, по словам Конурбаевой, наряду со странами Южного Кавказа и Центральной Азии, уже второй год участвует в проекте. В прошлом году дети ездили в Милан на финал Лиги чемпионов УЕФА, а в этом году все будет происходить в рамках финала Кубка конфедераций ФИФА.

«В Азербайджане мы сотрудничаем с «Шахдагом». Детям должно быть от 12 до 15 лет. Это дети, которые хотят посвятить свою жизнь футболу. Они сыграют в международном турнире. Если раньше мы вывозили команды, то сейчас мы берем детей из различных стран и объединяем им в сборные дружбы. От Азербайджана будет один игрок на позиции защитника из «Шахдага» в возрасте 12 лет - Ряван Казымов. А в общей сложности в программе будут представлены дети из 64 стран. Отбор у нас был очень жесткий, так как ребенок отвечает за всю страну. Помимо того, что он должен сыграть достойно, это еще и огромная ответственность. У ребенка должны быть высокие достижения, он должен владеть английским языком. Также должен привезти свое видение, концепцию из Азербайджана. Для этого будут организованы его встречи с пятью выдающимися личностями своей страны", - сказала представитель проекта.

В рамках проекта будет работать и детский пресс-центр. Из каждой страны приедет по одному ребенку в возрасте 12 лет, который будет работать журналистом, вести прямые репортажи. Азербайджан будет представлять Асеф Айдемиров. Оба участника были отобраны в результате конкурса.

Вице-президент футбольного клуба «Шахдаг» Рустам Азимов рассказал, что ребенок из Азербайджана будет играть в одной команде с детьми из Сингапура, Испании, Боливии, Болгарии, Аргентины, Чехии и Ливии. Для выявления представителя Азербайджана проведен конкурс по серии пенальти, и Ряван Казымов оказался удачливее остальных. "А юного журналиста мы также выбирали по определенным критериям. Асеф Айдемиров будет продвигать наши ценности. Мы выбрали ценность – культура и толерантность», - сказал Азимов и добавил, что ключевым событием мероприятия станет присуждение специальной награды Кубка "Девяти ценностей" - одному из мировых профессиональных футбольных клубов за наибольшую приверженность ценностям программы.

Юный футболист Ряван Казымов сказал, что уже три года занимается футболом. "На футбол меня привел брат, который старше меня. В будущем хочу стать футболистам. Моим кумиром является Рашад Садыхов. Сам болею за агдамский «Карабах»", - сказал Ряван.

Организатором проекта является глобальная энергетическая компания «Газпром» - официальный партнер ФИФА и чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2017 году география проекта существенно расширилась: количество стран-участниц увеличилось в два раза - с 32 до 64. Впервые в «Футболе для дружбы» примут участие дети из Мексики и США, и, таким образом, проект объединит юных футболистов четырех континентов - Африки, Евразии, Северной Америки и Южной Америки.

Пятый сезон пройдет в новом формате. Вместо команд, представлявших футбольные клубы разных стран, молодые футболисты будут объединены в восемь интернациональных сборных - Сборных Дружбы. В ходе открытой жеребьевки был определен состав сборных, а также игровые позиции для представителей стран-участниц. Команды по восемь человек будут сформированы из мальчиков и девочек, в том числе с ограниченными возможностями.