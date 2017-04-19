Нефтяная корзина ОПЕК 18 апреля незначительно подешевела

2017-04-19 17:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 18 апреля составила 52,6 доллара за баррель, что на 0,34 доллара меньше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть умеренно растут в среду днем на ожиданиях участников торгов продления соглашения стран-членов ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении ее производства.

По состоянию на 16:47 среды стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,13 процента — до 54,96 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,08 процента — до 52,45 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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