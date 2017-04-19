Проведен очередной этап учений ВС Азербайджана

2017-04-19 18:12 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация и другие подразделения специальных войск выполняли задачи по условиям учений.

Особенностью действий на этих учениях является организация и передвижение войск в темное время суток, что требует принятия дополнительных мер по светомаскировке.

Также усилия были сосредоточены на комендантской, инженерной службах и всестороннем обеспечении войск с целью точного и своевременного выполнения поставленных задач.