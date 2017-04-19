Первый микрорайон столицы будет выглядеть вот так – ФОТО

2017-04-19 17:19 | www.oxu.az | 3

Во второй половине этого года начнется постепенный снос зданий в 1-ом микрорайоне на территории Насиминского района Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, крупнопанельные здания с истекшим сроком эксплуатации, известные как «хрущевки», будут снесены.

Работы на территории уже начались. Также внесена ясность в судьбу единственной школы на территории микрорайона – средней школы №159 имени Салеха Полади.

Директор школы Вахид Халилов заявил, что вместе с представителями соответствующих структур провел исследования в здании школы:

«Они заявили, что в сносе здания нет необходимости, и учебное заведение будет функционировать и в период работ по сносу. Также они отметили, что планируется капитальный ремонт нового корпуса для начальных классов».

Отметим, что на территории микрорайона будет снесено в общей сложности 34 здания и переселено 1729 семей. Работы будут завершены в течение 3 лет.

Представляем вам фото проекта.

У.А.

