В Австралии осьминог прокатился на дельфине – ФОТО

2017-04-19 17:25 | www.oxu.az | 4

В Австралии фотограф запечатлела осьминога, путешествующего на спине дельфина.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Риа, женщина сделала снимок во время прогулки по реке Хэйстингс. Она рассказала, что осьминог, скорее всего, пытался спастись от гибели. Дельфин же, по ее словам, выпрыгнул из воды, стараясь сбросить с себя моллюска и потом съесть его.

Австралийка отметила, что ей очень повезло сделать такой редкий кадр. «Такое не каждый день увидишь», - добавила она.

И.Н.