Завершилось судебное следствие по делу экс-министра здравоохранения Азербайджана

2017-04-19 17:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в суде Гарадагского района прошло судебное заседание по уголовному делу арестованного экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

На процессе под председательством судьи Рашада Мустафаева начался анализ документов.

Адвокат экс-министра Тогрул Бабаев сказал, что в экспертном заключении не указан срок годности найденных лекарств, на что судья отметил, что если срок годности истек, то это было бы указано в экспертном заключении.

После этого у пострадавшего Анара Мамедова спросили, когда он давал показания в прокуратуре. Он ответил, что давал показания через два дня после произошедшего.

Экс-министр здравоохранения сказал, что упаковки лекарств не прошли экспертизу. Адвокат Агавейс Шахверди добавил, что в материалах дела нет протокола, разорванного Али Инсановым. В ответ на это судья заявил, что этот протокол хранится как вещественное доказательство.

На процессе адвокат Агавейс Шахверди подал ходатайство о необоснованности доказательств, но суд отклонил его. Затем было объявлено о завершении судебного следствия. Государственный обвинитель попросил время для выступления. Очередной процесс будет проведен 26 апреля.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В отношении Али Инсанова 24 августа 2016 года было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

11 октября прошлого года Гарадагский районный суд Баку избрал в отношении Али Инсанова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

11 января 2017 года Гарадагский районный суд вынес решение о продлении меры пресечения в виде ареста еще на два месяца, а 3 марта было вынесено решение о продлении еще на один месяц.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)