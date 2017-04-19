При поддержке Bakcell в Баку прошел детский международный шахматный турнир (ФОТО)

2017-04-19 17:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell оказала поддержку в проведении XVI детского международного шахматного турнира, организованного Шахматной федерацией Азербайджана совместно с шахматным клубом "Гянджлик" и азербайджано-французским университетом.

В этом семираундном турнире, прошедшем с девятого по 14 апреля 2017 года по швейцарской системе, в рамках правил ФИДЕ, приняли участие 56 молодых шахматистов в возрасте 15 и младше из таких стран, как Азербайджан, Россия, Турция, Иран, Грузия, Франция, Португалия и Казахстан.

Азербайджанские шахматисты, набравшие наибольшее количество очков в ходе соревнований, получили возможности принять участие в международном турнире во Франции. Другие победители турнира получили смартфоны и другие ценные подарки от Bakcell.

Начиная с 2006 года компания Bakcell оказала поддержку в проведении в Азербайджане целого ряда детских шахматных турниров как местного, так и международного уровня.

Компания Bakсell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

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