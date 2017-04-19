Президент Ассоциации банков Азербайджана: «Объединение банков продолжится»

2017-04-19 18:21 | www.apa.az | 2

Процесс консолидации в банковском секторе Азербайджана продолжится. Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

«На днях объединились два банка (AtaBank и CDB Bank). Акционеры обоих банков нашли в себе силу и приняли это решение. Думаем, что этот шаг должен быть примером для других банков. В будущем мы станем свидетелями объединения и других банков», - отметил З.Нуриев.

Он добавил, что важно не количество банков, а их показатели.