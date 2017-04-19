На автомагистрали Баку-Газах перевернулся автомобиль, 7 человек пострадали

2017-04-19 18:27 | www.apa.az | 2

Как сообщает аранское бюро АПА, авария была зарегистрирована на территории села Мюсюслю Уджарского района.

Водитель микроавтобуса марки «Mercedes Vita» потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало на обочину дороги и перевернулось.

В результате аварии 7 человек пострадали – 2 женщины и 5 мужчин. Они были госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.