Советник председателя Межбанка Азербайджана получил новое назначение – ФОТО

2017-04-19 17:35 | www.oxu.az | 3

Мы надеемся, что Кредитное бюро сыграет важную роль в управлении рисками в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в ходе выступления на церемонии учреждения Кредитного бюро заявила представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова.

А.Азимова отметила, что новая структура будет иметь значение с точки зрения прямого привлечения иностранных инвестиций в страну.

Учредитель и руководитель Credit İnfo Group Рейнир Гретаррсон же заявил, что представляемая им структура имеет 20-летний опыт:

«Мы сначала трудились над созданием организации и выбрали наблюдательный совет из девяти человек. Эльчина Ахмедова мы избрали председателем».

Отметим, что Э.Ахмедов является советников председателя Международного банка Азербайджана.

У.А.

