Azercell объявляет новый конкурс для молодежи

2017-04-19 17:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООО Azercell Telecom объявляет конкурс для молодых людей, желающих участвовать в качестве чтецов в проекте "Молодежь читает", представленном компанией для любителей чтения.

Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, уверенные в своих ораторских и читательских навыках, должны отправить краткую информацию о себе, свое фото, контактный номер и аудиозапись своего голоса на адрес bookmate@azercell.com. Достаточно зачитать и записать 2–3 предложения из любимой книги, образцы голоса могут быть записаны любым устройством (мобильным телефоном или же диктофоном). Лучшие чтецы будут отобраны специалистами компании Azercell, и, в рамках проекта «Молодежь читает», будут читать книги для посетителей Дней Чтения в кафе Starbucks. Конкурс продолжится 5 дней - с 19-го по 23 апреля 2017 года. Его победители будут объявлены 26 апреля. Подробную информацию можно получить из официальной интернет страницы Azercell или же страницы компании на Facebook.

Проект "Молодежь читает" ставит своей целью повысить культуру чтения среди молодёжи, способствовать популяризации местных авторов, а также предложить интеллектуальный вид отдыха в нашей динамичной жизни. В дни чтения в кафе "Starbucks Azerbaijan" в ТЦ "Гянджлик" будут зачитываться произведения, включенные в приложение "Bookmate", представленное Azercell два года назад.

Стоит подчеркнуть, что до настоящего времени Azercell реализовала несколько проектов для развития культуры чтения в стране, а также повышения интереса к книгам. Благодаря приложению "Bookmate", запущенному в 2015 году, абоненты компании могут читать книги на азербайджанском, русском, английском, турецком и десятках иностранных языков в неограниченном объеме. Мобильная библиотека, представленная Azercell, обеспечивает доступ к более 690 000 книгам.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.